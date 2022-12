Sanità: Lai (Pd), ‘bocciato aumento fondi, da destre decisioni irresponsabili’

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Per la sanità pubblica, nella manovra finanziaria, non ci sono le risorse sufficienti per rafforzare, come necessario, un sistema con molte criticità, di organico e di infrastrutture soprattutto, che produce quale diretta conseguenza disservizio, lunghe liste d’attesa e pronto soccorsi e reparti sguarniti degli operati sanitari necessari”. Lo dice Silvio Lai, deputato Pd.

“Il governo però guarda altrove e stamani ha bocciato un emendamento del gruppo PD finalizzato ad aumentare la dote del Fondo sanitario nazionale di 2,5 miliardi per il 2023 e di 800 milioni per il 2024 al fine di garantire l’immediato adeguamento degli organici e degli stipendi del personale sanitario”, prosegue Lai.

“Responsabilmente avevamo previsto la copertura della misura prelevando risorse sugli extraprofitti per quei soggetti con Ires superiore a 5 milioni di fatturato e reddito che eccede almeno il 20% la media dei quattro periodi di imposta precedenti”, aggiunge.

(Adnkronos) – “Non è vero che sanità pubblica e privata, come sostiene la destra, sono equiparabili. Intanto la maggioranza dei cittadini non si può permettere di pagare una prestazione sanitaria e poi ci sono specificità, come i pronto soccorsi, l’emergenza-urgenza, la traumatologia, la terapia oncologica diffusa, che solo la sanità pubblica può garantire”, spiega ancora Lai.

“Perseguendo l’irresponsabile strada della neutralità, il governo e le destre allontaneranno ancor di più il personale medico dalla sanità pubblica, attratti da condizioni di miglior favore, non solo economico ma anche di contesto operativo da parte delle attività private.Si stanno producendo danni irreparabili nel breve periodo e recuperarli sarà sempre più difficile”, conclude.