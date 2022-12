Riforme: Ciriani, ‘non vogliamo stravolgerla ma aggiornarla’**

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Personalmente ritengo che il semipresidenzialismo alla francese sia il modello più adatto ma sono aperto al confronto. Dobbiamo trovare una via italiana al presidenzialismo. Lo strumento può essere una bicamerale o la commissione. Ma quello che non può avvenire è che ci sia un’accademia di belle parole che non porta a nulla”. Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, alla festa dei 10 anni di Fdi.

“Ci confronteremo con l’opposizione che dice che la Costituzione non si cambia perchè la più bella dopo che loro stessi l’hanno cambiata e non è vero che vogliamo stravolgerla. Noi non vogliamo toccare i fondamenti della Costituzione ma vogliamo aggiornare forma di governo perchè l’Italia ha bisogno di una democrazia che possa decidere”.