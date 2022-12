Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Da questo giro di tavolo è emerso che la preferenza è per il semipresidenzialismo alla francese. Noi ci dobbiamo confrontare con tutti ma poi decidere. E se il Pd è coerente con sè stesso, visto che nella bicamerale di D’Alema aveva scelto il sempresidenzialismo alla francese, se non si alzano muri ideologici” dovrebbe essere d’accordo. Così il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, alla festa dei 10 anni di Fdi.