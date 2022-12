Repubblica Centrafricana: direttore centro culturale russo grave dopo attentato

Bangui, 16 dic. (Adnkronos) – Dmitry Syty, il direttore del centro culturale “Casa russa” nella Repubblica Centrafricana, è in gravi condizioni dopo aver subito un attentato compito per mezzo di un pacco esplosivo. Lo ha reso noto Vladislav Ilyin, addetto stampa della missione diplomatica russa a Bangui, capitale del Paese, aggiungendo che Syty ha perso molto sangue a causa delle ferite riportate.

Rispondendo a una domanda sul rafforzamento della sicurezza della missione diplomatica in relazione all’incidente, Ilyin ha affermato che l’attentato è avvenuto fuori dall’ambasciata russa.