Qatargate: Beghin (M5S), ‘a Doha nel 2021 in missione istituzionale’

Bruxelles, 16 dic. (Adnkronos) – Nel settembre 2021 “ho partecipato a una missione istituzionale in Qatar, in quanto vicepresidente del gruppo Sport del Parlamento europeo. Le spese di viaggio e soggiorno sono state sostenute con fondi del Parlamento europeo dedicati per missioni di questo tipo. Nessun regalo, nessun trattamento privilegiato, nulla da nascondere ma solo l’esercizio delle mie funzioni di europarlamentare”. Lo precisa la capodelegazione del M5S Tiziana Beghin, dopo indiscrezioni di stampa favorite dal clima di sospetto creatosi a Bruxelles con l’indagine per presunta corruzione praticata da Paesi terzi, tra i quali il Qatar, al fine di influenzare i processi decisionali Ue.

“Il Movimento 5 Stelle – continua Beghin – ha sempre difeso i diritti dei lavoratori in tutte le votazioni al Parlamento europeo e non ha mai favorito il Qatar. La nostra correttezza è testimoniata dai tabulati delle votazioni: a differenza dei Socialisti lo scorso 21 novembre abbiamo votato a favore del cambio di agenda per inserire la risoluzione sul Qatar, il 24 novembre abbiamo sostenuto gli emendamenti più ambiziosi e siamo stati i primi a segnalare il voto sospetto sula liberalizzazione dei visti”.

“Chi accosterà dunque il mio nome all’inchiesta Qatargate risponderà per diffamazione. Sono membro della commissione Commercio Internazionale dal 2014, i viaggi istituzionali sono parte del mio lavoro che da sempre svolgo con onore e disciplina”, conclude.