Qatar 2022: prosegue l’allarme influenza nella Francia, contagiati anche Varane e Konaté

Doha, 16 dic. – (Adnkronos) – Prosegue l’allarme influenza in casa Francia ad appena 48 ore dalla finale del Mondiale in Qatar contro l’Argentina. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, a due giorni dal match contro la nazionale albiceleste, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, titolari in difesa nella semifinale contro il Marocco, sono ammalati. Il difensore del Manchester United presenta sintomi leggeri, più pronunciati invece quelli del centrale del Liverpool. Una situazione in continua evoluzione, che viene costantemente monitorata dallo staff medico dei Bleus. Sono già cinque i casi di sospetta influenza nel ritiro transalpino da inizio settimana. Adrien Rabiot e Dayot Upamecano erano stati costretti a saltare la semifinale di mercoledì con il Marocco, mentre il giorno seguente era stato posto in isolamento Kingsley Coman. La Federcalcio francese (Fff) aveva emesso una nota nella serata di giovedì in cui rassicurava sullo stato di salute del giocatore del Bayern: “Si tratta di una piccola sindrome virale, non c’è particolare inquietudine riguardo alla finale di domenica”.