Pnrr, Gentiloni: “Italia può avviare un nuovo percorso di crescita sostenibile”

(Adnkronos) – “Con il Pnrr l’Italia può avviare un nuovo percorso di crescita sostenibile, capace di coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale. La sfida è quella di tornare a crescere, di farlo nel rispetto dell’ambiente e di farlo senza lasciare indietro nessuno”. E’ quanto ha detto il commissario all’Economia Paolo Gentiloni in un contributo video inviato all’Assemblea di Confagricoltura.

“Cogliere la grande occasione del Pnrr, unica per l’economia italiana. – ha rimarcato Gentiloni – Tra gli investimenti previsti per il settore ci sono circa 3 miliardi per la meccanizzazione, per la gestione delle risorse idriche e per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Per centrare questo obiettivo – ha detto- è necessario essere protagonisti non solo nei livelli istituzionali, ma anche da parte dei partner sociali, dei soggetti economici e dell’intera comunità, uno sforzo che non può prescindere dal contributo di Confagricoltura e del settore agroalimentare, autentico punto di forza e di eccellenza dell’Italia”.