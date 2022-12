Melbourne, 16 dic. (Adnkronos) – L’azzurro Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri misti uomini ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Il campione italiano ha chiuso con il tempo di 50.97, precedendo i canadesi Javier Acevedo argento in 51.05 e Finlay Knox bronzo in 51.10. Gara straordinaria di Ceccon che regala il terzo oro dei campionati all’Italia.