Manovra: Fossi, ‘da governo Meloni nulla a favore a lavoratori’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Nella Legge di Bilancio non c’è assolutamente niente a favore dei lavoratori. Le uniche misure presenti, a partire dall’innalzamento dei voucher, rischiano di promuovere addirittura il precariato in numerosi settori”. Così Emiliano Fossi, deputato Pd e membro della Commissione Lavoro della Camera, commentando la manovra finanziaria del governo.

“Nella manovra, nonostante le promesse elettorali, non ci sono norme per disincentivare le delocalizzazioni delle imprese, né novità sul salario minimo e l’equo compenso. Sui redditi dei lavoratori – conclude Fossi – la la maggioranza ha addirittura bocciato l’emendamento Pd sull’aumento del cuneo fiscale. Si definiscono ‘destra sociale’ ma qui di sociale non c’è nulla: c’è solo la destra”.