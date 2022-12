Malesia: almeno 16 campeggiatori morti e altri dispersi a causa di una frana

Kuala Lumpur, 16 dic. (Adnkronos) – Almeno 16 persone, compresi alcuni bambini, sono morte dopo che una frana si è abbattuta su un campeggio per le vacanze nello stato malese di Selangor. Le famiglie dormivano nelle loro tende, hanno riferito le autorità locali, quando la frana è arrivata, alle tre del mattino, colpendo una fattoria nella cittadina di Batang Kali.

Centinaia di soccorritori sono intervenuti scavando nel fango per trovare eventuali sopravvissuti. L’azienda agricola dove campeggiavano ha dichiarato che almeno 30 bambini e 51 adulti erano registrati per il pernottamento.