‘Italia è cultura’, dal turismo scolastico la salvaguardia delle identità

Agrigento, 16 dic. – (Adnkronos) – ‘Turismo scolastico e beni culturali’, questo è stato il tema del convegno che, nel museo archeologico regionale di Agrigento, ha visto operatori culturali e il mondo della scuola, confrontarsi sulle identità culturali dei giovani. Il turismo scolastico è anche una risorsa economica non indifferente, basti pensare che nel 2019, gli studenti che hanno viaggiato sono stati 1 milione 650 mila, indotto che ha movimentato oltre 500 milioni di euro. Il seminario è stato organizzato dall’università internazionale di Gorazde in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale della Sicilia e dell’assessorato regionale dei Beni Culturali.

“È un progetto- spiega il rettore dell’ateneo bosniaco, il professore Salvatore Messina – che cerca di mettere insieme il mondo della scuola e della cultura. Patrimonio culturale e giovani – aggiunge – dove credo che sia necessario, rimettere in movimento un percorso di comunicazione diretto, perchè i giovani – conclude Messina – devono vedere, nel patrimonio culturale, la loro identità”.