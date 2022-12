Gruppo Cap, online versione in lingua araba del sito istituzionale

Milano, 16 dic. (Labitalia) – In occasione della Giornata mondiale della cultura araba, che si celebra il 18 dicembre, Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico cella città metropolitana di Milano, presenta la versione in lingua araba del proprio sito istituzionale. Una iniziativa dedicata a una delle più numerose comunità dell’hinterland milanese, che conta oltre 100mila persone, per favorire un accesso ancora più immediato e trasparente ai servizi di un’azienda pubblica che ha nella sua mission garantire ai cittadini un’acqua buona, sicura e di alta qualità e farne elemento chiave dello sviluppo sostenibile del territorio. “Vogliamo costruire il mondo di domani insieme a tutti i cittadini che si avvalgono del nostro servizio, ed è questo il motivo per cui cerchiamo di essere sempre più trasparenti e inclusivi, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. La versione in lingua araba del nostro sito è un ulteriore passo in questa direzione: mette al centro i tantissimi cittadini della comunità araba del nostro territorio, che hanno la necessità di ricevere informazioni chiare e puntuali, e di dialogare in modo facile e diretto con l’azienda”.

La versione in lingua araba del sito https://www.gruppocap.it/ar/ contiene tutte le informazioni sull’azienda, sui servizi erogati (acquedotto, fognatura, depurazione acque), sull’acqua potabile che arriva fino ai rubinetti di ogni abitazione del territorio servito, e offre anche tutte le informazioni essenziali per contattare il servizio clienti (desk informazioni, chat, richiesta appuntamenti, etc.). Sarà ancora più facile per la comunità di lingua araba accedere al servizio di pronto intervento o comunicare direttamente con l’azienda. Realizzato grazie alla collaborazione attiva di traduttori e mediatori culturali, la versione in lingua araba del sito istituzionale di Gruppo Cap vuole proseguire la strategia di comunicazione dell’azienda pubblica all’insegna dell’inclusività, dell’efficienza e della massima trasparenza, che si ispira ai principi enunciati nel proprio piano di sostenibilità, ovvero sensibili, resilienti e innovatori.

Innovatori significa cercare di anticipare problematiche e sfide del futuro in modo strategico ed efficiente, Resilienti significa proteggere la risorsa idrica attraverso una gestione sostenibile e improntata alla continua ricerca e sviluppo, e Sensibili significa capaci di ascoltare e interpretare i bisogni del territorio, per aumentare il benessere e la fiducia delle comunità servite. Cap ha avviato una serie di iniziative per coinvolgere maggiormente i cittadini che vivono nel territorio della Città metropolitana di Milano, attraverso l’attività che da tempo svolge nelle scuole, con programmi di informazione e sensibilizzazione specifici per ogni classe di età, o con campagne dedicate specificamente ai giovani e agli young adult, con strumenti come podcast e playlist su spotify, oltre a tutte le iniziative che coinvolgono le istituzioni comunali. Il sito, oltre che in italiano, è consultabile in inglese, in arabo e presto anche in cinese.