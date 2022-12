Gb: 4 feriti gravi in ressa a concerto di Londra

Londra, 16 dic. (Adnkronos/Dpa) – Quattro persone sono in condizioni critiche a seguito di una ressa per entrare senza biglietto in una sala concerti a sud di Londra. Un totale di otto persone sono state portate in ospedale dalla O2 Academy Brixton in ambulanza, ha riferito la polizia, mentre due feriti meno gravi sono stati curati sul posto. L’incidente è avvenuto durante un’esibizione del cantautore nigeriano Afrobeats Asake ieri sera alla Stockwell Road.

La polizia di Lambeth ha fatto sapere che sta indagando su ciò che è accaduto in quello che ha definito un “incidente estremamente sconvolgente”. Scotland Yard ha riferito che il London Ambulance Service e il London Fire Brigade sono intervenuti trovando “un numero di persone con ferite che si ritiene siano state causate da schiacciamento”.