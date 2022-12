Bce: Orlando, ‘con Lagarde Ue rischia recessione, basta ossessione politica monetaria’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Draghi intervenne per cercare di salvare l’euro senza compromessi. Lagarde invece rischia, senza compromessi, di mandare l’Europa in una profonda recessione per raffreddare l’inflazione”. Così Andrea Orlando su Fb.

“L’impatto sui mercati e sui salari può essere drammatico. Dobbiamo uscire da questa trappola monetarista e cercare di salvare l’economia oltrepassando l’ossessione della politica monetaria basata esclusivamente sulla manipolazione dei tassi di interesse”.

“Dobbiamo invece ampliare gli strumenti di politica economica e fiscale a nostra disposizione, per aiutare l’economia a supportare le transizioni industriali, per decarbonizzare, incrementare gli stipendi e la qualità di vita di famiglie e lavoratori”.