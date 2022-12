Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Il disegno di autonomia differenziata del Ministro Calderoli è pericoloso per l’unità e la coesione del Paese. La questione meridionale è una questione nazionale, bisogna ridurre le diseguaglianze territoriali, non dividere ulteriormente l’Italia”. Lo scrive Elly Schlein in un post su Facebook in cui posta un suo intervento in commissione alla Camera sull’autonomia.