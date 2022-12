Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti per 20 persone indagate dalla Dda Procura di Salerno per un circuito criminale radicato nel salernitano ma con derivazioni e connessioni anche in altri territori. Diciotto le persone incarcerate per il raccordo criminale ritenuto guidato da Aniello Romano e ramificato nell’hinterland salernitano tra Fratte, Pastena, Agropoli, Fuorni, Giffoni Valle Piana e altri centri del comprensorio.

