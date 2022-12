Senato: La Russa, ‘non sono un semaforo, dirigo aula ma fuori esprimo mie idee’**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Il mio obiettivo è lavorare a quella pacificazione a cui fece cenno Violante ma poi trascurata da altri presidenti. Se sposterò in avanti anche di un centimetro il reciproco riconoscimento delle ragioni degli altri, io mi considererò soddisfatto”. Così Ignazio La Russa alla festa dei 10 anni di Fdi.

“Anche a costo di trovarmi un po’ stretto in questa camicia di forza di presidente. Ma sono sempre stati più i presidenti che hanno fatto politica di quelli che hanno solo diretto il traffico… se avessero voluto un presidente con il compito solo di dirigere l’aula potevano mettere un semaforo: io non sono un semaforo, dirigerò l’aula, dando magari un po’ più ragione all’opposizione che alla maggioranza, ma fuori dai luoghi istituzionali mi riservo di continuare ad esprimere le mie idee”.