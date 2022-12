Riforme: La Russa, ‘avanti presidenzialismo, aperti a confronto su modelli’**

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Meloni confida entro la fine di questa legislatura di poter dare al popolo italiano molto più potere su chi ha le sorti del Paese in mano. Sarebbe un errore dire presidenzialismo all’americana, semipresidenzialismo alla francese o premierato come diceva Renzi. Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche. Non ci arrocchiamo su una di queste tre opzioni. Poi personalmente io preferisco il semipresidenzialismo alla francese”. Così Ignazio La Russa alla festa dei 10 anni di Fdi.