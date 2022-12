Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Prima del voto ho detto che l’obiettivo è quello di non ridare il reddito a quel 25% che lo ha percepito indebitamente, che non ha diritto, ai mafiosi, a chi abita all’estero. Il resto, che è il 75% a grandi linee, non ha nulla da temere”. Così Ignazio La Russa alla festa dei 10 anni di Fdi spiegando che in campagna elettorale nel programma si è parlato di dar vita a una struttura che aiuti ad entrare nel mondo del lavoro.