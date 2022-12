Qatargate: Cuperlo, ‘sinistra chiamata a fare i conti con questione morale penetrata’

Roma, 15 dic (Adnkronos) – “La realtà è che la sinistra è chiamata a fare i conti con una questione morale penetrata dentro di sé e che nessuna scorciatoia, individuale o giudiziaria, può assolvere”. Lo scrive Gianni Cuperlo a proposito del Qatargate in una lettera sulla ‘Stampa’ che il parlamentare dem rilancia sul suo profilo Facebook.

“La sintesi? Penso che la questione morale di oggi sta nell’avere ‘corrotto’ non già e solo singoli individui, ma la nozione stessa di politica privandola di quella radice popolare e partecipata che rappresentava l’anticorpo fondamentale contro percorsi degenerativi che non sono un destino obbligato”, scrive tra l’altro Cuperlo.

“Soprattutto non debbono esserlo per quel popolo della sinistra, la più gran parte, che nelle traversie di questi decenni ha preservato passione e uno spirito critico che lo fa indignare quando i valori fondanti di quella storia vengono aggrediti dall’interno. Dinanzi allo scandalo di questi giorni affrontare finalmente una questione troppo a lungo taciuta e rinviata credo sia la sola condizione per non doversi vergognare più”, sottolinea.