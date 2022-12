Qatargate: Cuperlo, ‘senza finanziamento restare in istituzioni traguardo irrinunciabile’

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Ho detto che mi vergogno dello scandalo a Bruxelles. La questione morale teorizzata da Berlinguer è entrata dentro di noi, nella sinistra. C’è un abbassamento della soglia di sorveglianza. L’accesso al potere è diventato, in alcuni casi, il fine ultimo. Il resto è conseguenza”. Così Gianni Cuperlo, deputato Pd.

“Se sopprimi ogni forma di finanziamento della politica, rimanere nelle istituzioni diventa il traguardo a cui non puoi rinunciare. I soldi gli strumenti per conservare lo status. Le responsabilità sono sempre personali, ma paghiamo anche gli errori di questi anni, a partire dalla selezione dei gruppi dirigenti. C’è il ritorno a un accesso patrimoniale alle cariche elettive. Chi non è nelle istituzioni non esiste”.