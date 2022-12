Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “È da patrioti dire no al Mes? E isolare l’Italia dall’Europa? Anche la Bce invita il governo a darsi una mossa, perché siamo ormai rimasti soli in questa assurda battaglia, in cui il sovranismo lede l’interesse degli italiani. Non ci sono più scuse”. Lo scrive Mara Carfagna, presidente di Azione, su Twitter.