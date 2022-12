Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Ridurre da 8 a 7 mesi il periodo per accettare una proposta di lavoro prima di perdere il reddito di cittadinanza? “E’ una delle proposte circolate in questi giorni, c’è questa ipotesi sul tavolo ma non è stato ancora deciso nulla…”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, in un’intervista al Forum di Adnkronos Live.