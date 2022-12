Manovra: Centinaio, ‘è piaciuta all’Ue, assolutamente draghiana’

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “La nostra manovra è piaciuta a Bruxelles, sapevamo che era una legge di Bilancio in linea col governo precedente, abbastanza gradita anche all’Europa. E’ un po’ draghiana? Si, assolutamente si. Anche perché Draghi stava affrontando il problema energetico sul quale eravamo e siamo tutti sul pezzo. E’ una manovra che accontenta quasi tutti, non vedo gente che fa le barricate in Parlamento”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore della Lega Gian Marco Centinaio. Sul limite del Pos lei quale cifra sceglierebbe? “Penso che 30 euro è un limite che potrebbe accontentare tutti”.