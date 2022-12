Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “A Giorgia non gliene frega di avere un ruolo se quel ruolo non serve a realizzare le sue idee. Se le dicono che per stare lì 5 anni deve navigare facendo surf, Giorgia si dimette, se ne va e torna da Ginevra. E’ fatta così”. Così Ignazio La Russa alla festa dei 10 anni di Fdi.