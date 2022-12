Roma, 15 dic. (Adnkronos) – E’ confermata la cabina di regia attesa domani per le 10 a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto dovrebbero infatti rientrare in tempo da Bruxelles. Alle 12, salvo slittamenti, dovrebbe poi tenersi il Consiglio dei ministri, che al momento non risulta ancora convocato. Sul tavolo anche la riforma del Codice degli appalti.