Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – “Come Bce abbiamo a lungo sottolineato la necessità di completare l’unione bancaria, per questo ovviamente speriamo che la ratifica dell’Esm da parte dell’Italia arrivi in breve tempo” anche perché “questo permetterebbe al Meccanismo “di fare la sua parte”. Lo afferma in conferenza stampa la presidente della Bce Christine Lagarde.