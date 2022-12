Caso Eitan: gup Pavia, sì a patteggiamento per nonno e complice sequestro

Milano, 15 dic. (Adnkronos) – Il gup di Pavia Pietro Balduzzi ha accolto il patteggiamento a un anno e otto mesi (pena sospesa) per Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, accusato di sequestro aggravato, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita del passaporto del bambino di sette anni. Accolto anche il patteggiamento a un anno e sei mesi per il presunto complice Gabriel Alon Abutbul, l’autista che accompagnò il nonno e il piccolo nel viaggio fino in Svizzera per poi imbarcarsi sul volo diretto in Israele.

Entrambi gli indagati hanno anche risarcito la vittima: il nonno ha versato 53mila euro, mentre non viene svelata la cifra dell’altro accordo che ha permesso la revoca di costituzione di parte civile da parte dei legali del minore. Si chiude così la vicenda giudiziaria iniziata l’11 settembre 2021 quando Shmuel Peleg, poi colpito da mandato di arresto internazionale, portò via il nipote senza il consenso della zia materna Aya, allora tutrice del minore. Dopo tre mesi in Israele e una battaglia giudiziaria che ha coinvolto due Paesi ora sul bambino possono spegnersi i riflettori.