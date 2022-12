La caccia alla terza vittoria consecutiva si annuncia più complicata del previsto e non solo perché davanti a sé il Benevento si troverà una squadra animata dalla voglia di riscatto. Non sono le urgenze del Modena a preoccupare Fabio Cannavaro, ma più che altro una situazione d’emergenza che non accenna a rientrare e che ha colpito in particolar modo il reparto offensivo. Il tecnico giallorosso rischia di presentarsi al ‘Braglia’ con appena due attaccanti di ruolo a disposizione, uno dei quali per altro finora ha giocato una sola partita dal primo minuto, esattamente tre mesi fa.

