Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “L’Italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno dei punti di forza del nostro Made in Italy ed intende contrastare in ogni sede il cibo invece artificiale, che rischia di spezzare il legame millenario tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea di Confagricoltura.