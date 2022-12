Voglia matta di catalizzatori. Ladri in azione a Sant’Agata de’ Goti a caccia della particolare componente meccanica. Almeno due colpi sono stati piazzati nella nottata tra martedì e mercoledì. In pieno centro urbano, lungo via Santisi, per iniziare, è stata portata via una Fiat Punto poi abbandonata a circa un chilometro di distanza, nei pressi della sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore De Liguori. Ad essere oggetto delle attenzioni dei malviventi non era l’auto in quanto tale ma, come detto, il catalizzatore, anche noto come convertitore catalitico.

