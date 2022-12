Valente (LiFE): “Con Fondazione Life passo avanti importante”

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo è un obiettivo che abbiamo perseguito da anni e finalmente ci siamo riusciti, è un grande passo avanti. Con la creazione di Fondazione Life il confronto sul nostro comparto non si esaurirà nel singolo evento ma sarà attiva tutto l’anno e sarà allargato oltre l’ambito Confindustriale. Oggi possiamo ritenerci soddisfatti di un confronto con i sottosegretari dei nostri ministeri di riferimento”. Lo ha detto Paolo Valente, direttore di Life, a margine della giornata conclusiva di Life 2022 presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.

“Anche quest’anno abbiamo lanciato l’idea di un tavolo interministeriale che si occupi di servizi. Chiediamo che per essi ci sia un’attenzione particolare con l’istituzione appunto di questo tavolo. Il panel di questa mattina con la presenza dei tre sottosegretari ai nostri ministeri di riferimento è un’anteprima del tavolo. Tra l’altro abbiamo registrato l’impegno dei sottosegretari Albano, Durigon e Bergamotto a istituire e continuare questa attività di dialogo democratico con un settore come il nostro. C’è stato anche da parte loro l’impegno ad avere un dialogo con le associazioni di impresa ancora prima di determinare le regole. Credo che questa sia la strada utile e con la nascente Fondazione Life possiamo istituire un dialogo un po’ più di continuità”.