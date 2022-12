Ue: Tajani, ‘non confondiamo mele marce con l’istituzione del Parlamento’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Nel Parlamento europeo c’è uno scandalo che sta coinvolgendo alcuni rappresentanti, ma non confondiamo mai l’istituzione con alcune mele marce”. Lo ha detto Antonio Tajani durante la cerimonia di premiazione, in Senato, del Premio Sacharov 2022 del Parlamento europeo, conferito al popolo ucraino.

“Le mele marce vanno perseguite e punite, se hanno commesso dei reati – ha aggiunto il ministro degli Esteri riferendosi alle presunte tangenti del Qatar a eurodeputati – Il Parlamento europeo è l’unica istituzione democratica dell’Unione Europea, perché i suoi rappresentanti sono tutti eletti dai cittadini. Anzi, chiediamo che il Parlamento europeo possa avere nell’Europa di domani più poteri. Manca ad esempio il potere di iniziativa legislativa e i deputati non possono presentare loro proposte. E questo non va bene, perché ne limita il potere”.