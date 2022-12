Ucraina: Lorefice (M5S) a Meloni, ‘stop armi, fare i bulli non paga’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Basta armi: dopo 10 mesi possiamo dire che fare i bulli è inefficace, perché bullizzare un bullo”, ovvero “l’aggressore” Putin, “non funziona”. Così Pietro Lorefice, senatore del M5S, rivolgendosi in Aula al premier Giorgia Meloni, arrivata a Palazzo Madama per il dibattito in vista del Consiglio europeo al via da domani.

“L’Europa unita era nata dal motto ‘mai più guerra’ – ricorda l’esponente M5S – guerra da scongiurare attraverso la politica, il multilateralismo”. Una visione che “oggi rischia di perdere, non a caso la presidente Ursula Von der Leyen e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell hanno abdicato al ruolo di guidare l’Ue, per seguire pedissequamente la linea Usa e Nato ‘solo armi’. E’ questa la nostra visione? Un’Europa succursale della Nato?”.

Lorefice punge anche sul braccio di ferro tra il governo italiano e la Francia delle settimane scorse: “a proposito di bulli – dice -, lei ha mandati all’aria anni e anni di collaborazione con la Francia”.