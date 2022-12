Qatar 2022: Royal Air Maroc cancella 7 voli verso Doha, si teme sbarco di tifosi senza biglietto

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – La compagnia aerea Royal Air Maroc ha annunciato oggi la cancellazione di sette voli diretti da Casablanca a Doha, a poche ore dalla semifinale mondiale contro la Francia, per paura di uno “sbarco massiccio” di tifosi senza biglietto. La compagnia ha programmato altri 23 voli diretti per la capitale del Qatar da oggi a domenica. Secondo il comunicato ufficiale dell’azienda, il provvedimento è dovuto “alle ultime restrizioni imposte dalle autorità del Qatar”. Ai clienti sarà rimborsato il costo dei biglietti, che in media era di 450 euro.