Pnrr: Foti (Fdi), ‘senza rivisitazione progetti penali e perdita finanziamenti’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Sull’attuazione del Pnrr il primo problema è la progettazione che in questo momento manca. Il secondo problema è la realizzazione delle opere. Quando Ance dice che mancano 100mila persone per realizzare le opere stiamo parlando del nulla. Fino al 2026 le 100mila persone non si inventano. Quando abbiamo detto che bisogna fare una rivisitazione del Pnrr, siamo stati aggrediti come se avessimo detto chissà cosa. Oggi la rivisitazione del Pnrr è indispensabile se non si vogliono perdere i finanziamenti. Ma non solo: c’è anche una seconda penale che è quella della restituzione dei finanziamenti”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti ad Agorà.