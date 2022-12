Milano: Polizia e Caritas, ‘un pranzo solidale per aiutare famiglie in difficoltà’

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – In occasione delle festività natalizie, la questura di Milano, d’intesa con la Caritas Ambrosiana, ha organizzato oggi un pranzo natalizio per offrire ad alcune famiglie in difficoltà un pasto per rappresentare la vicinanza della polizia di Stato a chi vive quotidianamente una situazione di indigenza.

Con Luciano Gualzetti direttore della Caritas Ambrosiana, don Stefano Stimamiglio, direttore e Luciano Regolo, condirettore di Famiglia Cristiana, a fine pasto il prefetto Renato Saccone e il questore Giuseppe Petronzi hanno servito il panettone a tutti gli ospiti, una trentina di cui dieci bambini e ai poliziotti presenti.

L’iniziativa è stata realizzata con la partnership della Fondazione Geronimo Stilton e ha visto la partecipazione dell’editrice scrittrice Elisabetta Dami.