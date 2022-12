Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Commissione Bilancio convocata, si dovrebbe parlare di #Manovra2023. Maggioranza, assente. Nemmeno un relatore. Un Sottosegretario si collega senza nemmeno farsi vedere in video. Occupiamo i banchi, non ci stiamo a discutere così una legge di bilancio di cui non sappiamo niente”. Così Chiara Gribaudo del Pd su twitter.