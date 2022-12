Lombardia: Carretta (Azione) a +Europa, ‘Terzo Polo aperto a progetto insieme’**

Milano, 14 dic. (Adnkronos) – “Il dato è tratto. Il Partito democratico ha scelto di allearsi con il Movimento 5 Stelle, nato sul populismo e sull’antieuropeismo. Le porte del Terzo Polo, per +Europa, sono aperte per costruire insieme un vero e sempre più forte progetto liberal-democratico, europeista e riformista”. Così il segretario regionale di Azione Niccolò Carretta, dopo l’annuncio di Pierfrancesco Majorino dell’alleanza stretta tra Pd e M5s.

Il partito di Benedetto Della Vedova aveva fatto sapere sin da subito che nel caso dell’ingresso dei Cinquestelle in coalizione sarebbe uscito. Ora resta da capire se ci saranno margini per un ripensamento o +Europa terrà fede a quanto da sempre affermato, accogliendo l’invito del Terzo Polo.