Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Vorrà dire che daremo la terna”. Francesco Lollobrigida, ministro per l’Agricoltura, replica così ai cronisti che gli riportano la richiesta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per individuare il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Lazio. Un botta e risposta in Transatlantico prima che i due si ritrovino all’ingresso dell’Aula di Montecitorio dove si trovano per il Question time.