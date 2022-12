Fed: Powell, ‘non importa più velocità rialzi, politica restrittiva per qualche tempo’

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – “Quest’anno abbiamo rialzato i tassi di 425 punti base e siamo in un territorio restrittivo quindi ora non è così importante la velocità del nostro percorso . È molto più importante pensare a quale sia il livello massimo e poi, a un certo punto, l’interrogativo diventerà per quanto tempo rimarremo restrittivi. Direi che la questione più importante ora non è più la velocità”. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc sottolineando che la banca centrale “manterrà una politica monetaria restrittiva per un certo periodo di tempo”. “Non possiamo dire con certezza che non toccheremo il picco nel prossimo meeting; tutto dipenderà dai dati” ha concluso.