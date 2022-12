Confindustria Benevento replica al presidente di Confindustria Avellino relativamente “ad una condotta non lineare rispetto alla vicenda camerale” da parte della stessa Confindustria di Benevento “che sarebbe stata sottoscrittrice di accordi con altre componenti associative e che avrebbe posto in essere una serie di azioni prima per contrastare l’elezione di Giuseppe Bruno e poi per ostacolarne l’attività presidenziale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia