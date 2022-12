Calcio: Calderoli, ‘un abbraccio a Vialli, combattiamo stessa battaglia’

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Un abbraccio forte e un grande in bocca al lupo a Gianluca Vialli, campione nel calcio e campione nella vita, campione quotidiano per come ha affrontato questa durissima battaglia, la partita più dura, che combatte con coraggio da cinque anni. Nessuno può capirlo meglio di chi, come come, purtroppo combatte la stessa battaglia da dieci anni: forza Vialli, siamo tutti con te e ti aspettiamo presto di nuovo alla guida della delegazione azzurra!”. Così Roberto Calderoli della Lega.