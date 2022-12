Bergamotto: “Aziende servizi integrati centrali, vanno sostenute”

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo è un settore che conta migliaia e migliaia di piccole e medie imprese, 3,5 milioni di occupati e circa 135 miliardi di mercato stimato per il settore. A loro va il ringraziamento per essere andati avanti prima nella pandemia e poi con il contesto geo-politico attuale. E vanno sostenute per il futuro”. Lo ha detto Fausta Bergamotto, sottosegretario al ministero delle imprese e del made in Italy, intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.