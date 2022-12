Barchiesi (Reputation Manager): “Reputazione sempre più fattore competitivo”

Roma, 14 dic. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi parleremo di reputazione. Da dove nasce? La reputazione, è sempre esistita fin dai tempi antichi, ed esiste ovunque ed è alla base delle relazioni umane. E’ qualcosa di scritto nella nostra fisiologia, è ineluttabile. Dobbiamo concentrarci n modo concreto perché la reputazione diventa l’esito delle relazioni. Senza reputazione nei mercati, in tutti i mercati, non si lavora”. Lo ha detto Andrea Barchiesi, ceo di Reputation Manager, intervenendo alla seconda e conclusiva giornata della settima edizione di LiFE (Labour intensive Facility Event) presso il Grand Hotel Parco dei Principi a Roma, promosso da Confindustria servizi Hcfs, e che raccoglie, ogni anno, le più importanti imprese del comparto del facility management e dei servizi integrati in Italia.

“L’azienda è un sistema reputazionale, è un tema che sta salendo n modo importante. La reputazione sarà in futuro un fattore chiave competitivo, state attenti perchè in futuro il rating reputazionale sarà centrale anche nelle gare”, ha spiegato ancora.

In apertura di evento Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi Hcfs, ha ricordato la costituzione ieri della Fondazione Life e ha consegnati riconoscimenti per la loro attività a Piero Auletta, vice presidente di Confindustria Servizi Hcfs e per Angelo Volpe, amministratore delegato di La Lucente spa e vice presidente di Uniferr.