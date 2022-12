Ucraina: Meloni, ‘no a propaganda su pelle Kiev e credibilità Italia’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Il coraggio e la determinazione del popolo ucraino hanno dimostrato che non era inutile inviare delle armi” a chi pensava “fosse inutile inviarle” perché Kiev era “troppo debole. La pace la vogliamo tutti, il punto e’ come ci si arriva: altrimenti si fa solo propaganda sulla pelle di una nazione e sulla credibilità italiana”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle repliche alle comunicazioni alla Camera dei deputati in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre.

“Tutti ci rendiamo conto delle conseguenze generate dal conflitto in Ucraina e tutti vogliamo lavorare affinché si risolva ma cio’ deve avvenire lavorando su una pace giusta”, ha rimarcato il premier.