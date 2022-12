“Non so ancora l’entità degli infortuni ma quello che mi preoccupa di più è Diego perché a Parma aveva corso tanto e oggi con qualche situazione in più forse era da far riposare”. Lo sguardo di Fabio Cannavaro dopo la vittoria contro il Cittadella, la sua prima davanti al pubblico giallorosso, racconta le sensazioni di un rischio per Farias che dall’orizzonte si è avvicinato sempre più sul cielo del Vigorito, avverando le previsioni di un tecnico costretto a schierare proprio il brasiliano, in mancanza di alternative.

