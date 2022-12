Qualità della vita, il Sannio rialza la testa: Benevento miglior provincia campana, ma è scontro sui dati

I dati statistici, pur nella loro oggettività, sono suscettibili di interpretazioni anche fortemente divergenti e così se per Italia Oggi la qualità della vita nel Sannio era in netto calo, per il Sole 24 Ore, il beneventano è apparso in lieve crescita con il recupero di quattro posizioni rispetto al 2021 e la 82esima piazza nella graduatoria nazionale su 107 territori provinciali. La classifica dunque pone in evidenza un mini recupero, con il capoluogo e la sua provincia, perché la valutazione del territorio rientra comunque nella fascia bassa della graduatoria nazionale causa le voci economia e lavoro che sono quelle che penalizzano come da molto tempo del resto il beneventano e il Mezzogiorno.

