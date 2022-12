Qatargate: Scotto, ‘noi non associabili a chi si arricchisce usando istituzioni’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Panzeri è stato sospeso da Articolo Uno e depennato dall’anagrafe degli iscritti. Lo abbiamo fatto subito e senza esitazione. Quanto è accaduto ci ripugna e ci sconvolge: proprio perché Panzeri non era un passante, il suo si configura come un vero e proprio tradimento dei nostri valori e della nostra idea di politica. Ci sentiamo parte lesa e difenderemo il buon nome di questa comunità politica in ogni sede”. Così Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno, a Radio radicale.

“Il Qatargate ci racconta di una democrazia molto fragile, esposta a continue incursioni di lobbies e persino di stati stranieri. Ci parla dell’indebolimento della politica e del suicidio di alcuni mondi ed esponenti della sinistra, anche in Europa purtroppo. Non si può fare tutto e il contrario di tutto. La questione morale esiste anche perché spesso c’è un doppio linguaggio. Se dici di voler difendere la parte più debole della società e i diritti dei lavoratori, poi non prendi le parti degli emiri miliardari”.

“Chiunque ha fatto politica sa quanto costa la democrazia: noi viviamo con i soldi degli iscritti, con i contributi dei nostri eletti e con il due per mille: lo scorso anno grazie al lavoro dei nostri militanti abbiamo raccolto oltre cinquecentomila euro da Ragusa a Torino, un risultato enorme. Mi ha colpito che una cifra equivalente si trovava a casa di Panzeri, in dei sacchi con il contante. La sproporzione tra la fatica di chi porta avanti un partito contando i soldi per stampare un volantino o affittare una sala e chi usa le istituzioni per arricchirsi è abnorme. Per questo siamo noi i primi ad essere danneggiati, perché per noi la politica è militanza e passione, non lobbies e affari. Non accetteremo mai di essere associati alle facce di chi corrompe, di chi evade e di chi ricicla”.