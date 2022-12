Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Non sono mai stato avvicinato da emissari del Qatar. Qualche volta, come capita con molti altri governi del mondo, ho ricevuto email che ci chiedono, dall’ambasciata, di incontrarli. Io però non li ho mai incontrati e loro non hanno insistito, secondo me per le mie posizioni molto dure”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’europarlamentare Pd Brando Benifei, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.